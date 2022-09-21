ВСУ не должны заходить в Россию, но могут бить по военным объектам РФ и Беларуси – Тука

Армия Украины способна к проведению операции на территории РФ - Тука / Коллаж УНИАН

Вооруженные силы Украины могли бы оказаться на территории России, поскольку в условиях войны у сторон фактически нет преград для пересечения границ государств. Все зависит от решения властей в Киеве, и пока нет даже таких намеков. Остается загадкой, почему не наносятся удары по военным объектам в РФ и Беларуси. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В интервью Главреду он рассказал о том, что вопрос переноса войны на территорию РФ – прерогатива военных. Украинские войска способны на такой шаг, однако реализация сценария зависит от решения Киева.

По его словам, в условиях войны, ни для ВСУ, ни для войск РФ нет преграды для пересечения государственных границ двух стран.

"Непростой вопрос. Подобные комментарии - прерогатива военных. Если говорить с военной точки зрения, технически это может быть реализовано. На границе между Украиной и Россией нет никаких препятствий для продвижения вооруженных сил обеих стран. Украинское войско способно реализовать подобный рейд, однако это зависит от решения высшего политического руководства нашей страны", - отметил Тука.

Однако на данный момент нет сигналов, что Украина готова пойти на такой вариант развития событий.

"Сегодня даже намеков на такое решение я не вижу", - сказал бывший глава Луганской ВГА.

Также он добавил, что до сих пор непонятно, почему не наносятся удары по военным объектам, которые находятся на территории РФ и Беларуси.

"Для меня до сих пор загадка, почему мы не наносим массовых ударов по военным объектам, которые расположены на территории Российской Федерации и Республики Беларусь", - подчеркнул Георгий Тука.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Глава Кремля Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, Москва намерена призвать на войну против Украины военных запаса и лиц, которые служили в российской армии. Также он добавил, что РФ признает "результаты" псевдореферендумов, которые Москва собирается провести в оккупированных регионах Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Москва планирует мобилизацию 300 тысяч резервистов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия планировала быстро захватить Украину, однако на 201-й день столкнулась с мобилизацией, закрытыми границами, тюрьмой за дезертирство и другими последствиями.

Советник руководителя Министерства внутренних дел Вадим Денисенко предположил, что Россия на первом этапе частичной мобилизации призовет не более 40-50 тысяч человек. Задача Кремля – стабилизировать ситуацию на фронте и предотвратить дальнейшее продвижение сил обороны Украины.

Смотрите видео Главред - Тука заявил, что ВСУ могут взять в окружение войска России на трех направлениях

Другие новости: