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ВСУ нужно увеличить мощь ударов в 5 раз: военный эксперт назвал сроки окончания войны в Украине

8 апреля 2022, 17:08

Россия накапливает технику и людской ресурс. Если их тактический замысел состоит в боевых действиях на Донбассе, то этих войск может хватить.

война
Длительность войны в Украине будет зависеть от хода боевых действий / Фото Reuters

Россия будет воевать в Украине столько, сколько ей позволит военная обстановка. Временных ограничений для выполнения "специальной операции", как ее называет президент страны-агрессора Владимир Путин, нет.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил азербайджанский военный эксперт, офицер с 30-летним опытом службы и участием в реальных военных конфликтах Агиль Рустамзаде.

По его словам, Россия накапливает ресурсы - технику и людской ресурс, но признаков проведения всеобщей мобилизации нет.

"У них начался призыв, которым они собираются мобилизовать около 134 тысяч военнослужащих - солдатов срочной службы, которым нужно определенное время для того, чтобы прийти к состоянию, в котором они могут привлекаться к участию в боевых действиях. Но вместе с этим, с начала войны в Украине российская армия привлекла около 100 тысяч дополнительных резервов для участия в боевых действиях. Если их тактический замысел состоит в боевых действиях на Донбассе, то этих войск может хватить для того, чтобы участвовать", - объяснил военный эксперт.

Читайте такжеПутин собирает армию из 134,5 тысячи срочниковРустамзаде считает, что длительность войны в Украине будет зависеть от хода боевых действий.

"Если они получат ощутимый урон, то война будет уменьшаться. Украине нужно увеличить мощь ударов в 2,3,5 раз - если этого не сделать, например, за две недели, то российская может активно воевать еще, как минимум, месяц", - считает азербайджанский военный эксперт.

Читайте такжеЕще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторженияТакже Рустамадзе рассказал, как надолго России может хватить ракет для обстрелов украинских городов.

"Все будет зависеть от темпов нанесения ударов. Россия редко когда запускает более 10-20 ракет - и то, что они их массово не используют, говорит о том, что их не так много, как хотелось бы РФ", - отметил он.

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске

Обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

Сначала сообщалось, что в результате обстрела российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске количество жертв составило 39 человек, из них четверо – дети.

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что количество погибших в Краматорске увеличилось до 50 человек, из них пятеро – дети.

Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице.

СБУ открыла уголовное производство по факту обстрела.

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