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ВСУ нужно зайти в Донецк и Херсон, чтобы остановить "референдумы" Путина – эксперт

1 октября 2022, 18:43

Силам обороны Украины следует нанести удар на четырех направлениях, считает Олег Соскин.

Херсон ВСУ войска РФ
Армии Украины любой ценой нужно зайти в Херсон - Соскин / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Силам обороны Украины следует нанести удары на Херсонском, Запорожском, Луганском и Донецком направлениях, чтобы сорвать так называемые "референдумы" России. Успех хотя бы на двух из четырех точек может уничтожить планы Москвы. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у ВСУ после объявления псевдореферендумов есть несколько дней для того, чтобы нанести сокрушающие удары по войскам России.

По его словам, любой ценой нужно нанести удар по российским оккупантам в Херсоне.

"Армия Украины может зайти в Херсон, нужно сделать это любой ценой. Нужен огненный смерч. Надо использовать любые средства. После захода в Херсон там уже будут бои", - считает Соскин.

Второе направление – Луганская область, в Сватово, Старобельске и Луганске.

Также, по мнению эксперта, нужно зайти в Донецк или Горловку, и ударить на Запорожском направлении. Если ВСУ успеют нанести такой удар, затея Кремля с "референдумами" будет сокрушена.

"Нужно достигнуть генерального успеха на четырех направлениях – Херсонском, Запорожском, Луганском и Донецком (Горловка). Серьезный результат хотя бы на двух из четырех направлений приведет к тому, что вся эта путинская затея с "референдумом" прикажет долго жить", - подчеркнул Олег Соскин.

Путин объявил об аннексии территорий Украины.

Президент государства-агрессора Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. На, дескать, "церемонии" были и марионетки Кремля, которых Москва объявила якобы оккупационной "властью". Ратификация "документов" российским парламентом должна состояться 3-4 октября.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия путем аннексии территорий пошла на эскалацию конфликта с Украиной. Чиновник призвал мир продемонстрировать решительную реакцию на действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. По мнению гаранта, Киев уже прошел свой путь интеграции в Альянс.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил Зеленский.

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