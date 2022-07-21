ВСУ перерезали канал снабжения РФ: у оккупантов большие проблемы на Херсонщине

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту / Скриншот

В Херсонской области в результате успешных действий Вооруженных сил Украины перерезан канал снабжения оккупационных войск РФ.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook, комментируя нанесение ударов по Антоновскому мосту в Херсоне.

Он пояснил, что в результате российские оккупанты лишились возможности перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост.

Вместе с тем советник главы Херсонской ОВА обратил внимание на то, что для ремонта моста у оккупантов нет специалистов, поэтому для восстановления вероятно будут привлекать бригады из Крыма.

"И опять же оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", - добавил Хлань.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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