ВСУ перерезали канал снабжения РФ: у оккупантов большие проблемы на Херсонщине

Российские оккупанты лишились возможности перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост.
В Херсонской области в результате успешных действий Вооруженных сил Украины перерезан канал снабжения оккупационных войск РФ.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook, комментируя нанесение ударов по Антоновскому мосту в Херсоне.
Он пояснил, что в результате российские оккупанты лишились возможности перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост.
Вместе с тем советник главы Херсонской ОВА обратил внимание на то, что для ремонта моста у оккупантов нет специалистов, поэтому для восстановления вероятно будут привлекать бригады из Крыма.
"И опять же оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", - добавил Хлань.
Читайте такжеВСУ накрыли мощным ударом базу оккупантов РФ в Херсоне: первые подробности
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.
В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.
"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.
Смотрите онлайн новости Херсона
Читайте еще:
- Взрывами разнесло казармы Росгвардии, у оккупантов потери: подробности удара по Херсону
- У Херсона горит склад войск РФ: оккупанты убегают в панике и вывозят награбленное
- Под Херсоном произошли взрывы на ремонтной базе военных РФ