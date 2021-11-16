ВСУ получат новенький Ан-178: "Антонов" достроил первый образец для украинской армии

Ан-178 для украинской армии / facebook.com/antonov.company

Госпредприятие "Антонов" завершило строительство первого образца Ан 178 для ВСУ. Его готовят к первому полету.

Работы по программе Ан-178 выполняются согласно установленным планам и графикам, сообщили в компании. Согласно заказу Минобороны, "Антонов" должна построить три таких самолета.

"К настоящему времени полностью завершены работы по построению образца Ан-178, предназначенного для выполнения лётных сертификационных испытаний. Заканчивается отработка всех систем самолета. В настоящее время самолет готовится к первому полету. Поднять этот самолет в небо планируется в первом полугодии следующего года", — говорится в сообщении.

Также в госпредприятии "Антонов" отметили, что параллельно ведутся работы по изготовлению второго самолета.

Читайте такжеКак выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры"Уже построено крыло и хвостовое оперение. Осуществляется окончательная сборка фюзеляжа. Затем произойдет стыковка указанных агрегатов. Таким образом, в декабре текущего года с опережением утвержденных графиков будет полностью построен планер этого Ан-178", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2020 года ГП "Антонов" и Министерство обороны подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ.

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