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ВСУ пойдут вперед: эксперт спрогнозировал, какие города освободят на Херсонщине

30 октября 2022, 23:04

Деоккупация Херсонской области ВСУ будет проходить поэтапно, считает Александр Коваленко

ВСУ, война, украинские военные
/ 10-я горно-штурмовая бригада

Вооруженные силы Украины проводят поэтапное освобождение Херсонской области – шаг за шагом, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Вскоре ВСУ продвинутся дальше и освободят новые населенные пункты, подчеркнул он в эфире канала FREEДОМ.

Эксперт считает, что деоккупация Херсонской области ВСУ будет проходить поэтапно.

"Я сейчас вижу как минимум две локации, которые в ближайшее время могут быть освобождены: это локация Берислав - Казацкий и локация Снигиревки. А какая из них будет освобождена, либо комбинировано обе сразу - это уже другой вопрос. Аналогично и когда, поскольку формирование условий для освобождения тоже играют очень важное значение. Но то, что освобождение как таковое будет происходить поэтапно, это факт", - сказал он.

Коваленко добавил, что ВСУ могут освободить практически все правобережье Херсонщины, в том числе и Херсон.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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