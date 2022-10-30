ВСУ пойдут вперед: эксперт спрогнозировал, какие города освободят на Херсонщине

Деоккупация Херсонской области ВСУ будет проходить поэтапно, считает Александр Коваленко
Вооруженные силы Украины проводят поэтапное освобождение Херсонской области – шаг за шагом, заявил военный эксперт Александр Коваленко.
Вскоре ВСУ продвинутся дальше и освободят новые населенные пункты, подчеркнул он в эфире канала FREEДОМ.
Эксперт считает, что деоккупация Херсонской области ВСУ будет проходить поэтапно.
"Я сейчас вижу как минимум две локации, которые в ближайшее время могут быть освобождены: это локация Берислав - Казацкий и локация Снигиревки. А какая из них будет освобождена, либо комбинировано обе сразу - это уже другой вопрос. Аналогично и когда, поскольку формирование условий для освобождения тоже играют очень важное значение. Но то, что освобождение как таковое будет происходить поэтапно, это факт", - сказал он.
Коваленко добавил, что ВСУ могут освободить практически все правобережье Херсонщины, в том числе и Херсон.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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