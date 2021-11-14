ВСУ продвинулись вперед у Старомарьевки и укрепляют позиции – отчет ОБСЕ

Бойцы ВСУ на Донбассе / Facebook/pressjfo.news/photos

Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения Операции объединенных сил в Донецкой области (неподалеку от Гранитного) перешли реку Кальмиус и продвинулись у населенного пункта Старомарьевка на 800 метров вперед.

Кроме того, также началось оборудование траншей, говорится в отчете Мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"В поле примерно в 1,2 км к югу от южной окраины Гранитного и ориентировочно в 1,3 км к западу от реки Кальмиус и западнее Старомарьевки (62 км к югу от Донецка) БПЛА СММ зафиксировал работы по укреплению существующей 100-метровой системы траншей. По оценке, упомянутые системы траншей принадлежат ВСУ. По оценке, недавно обустроенные траншеи восточнее реки являются продвижением вперед, что сокращает расстояние между передовыми позициями украинских военных и передовыми позициями вооруженных формирований в этом районе с 1,7 км до 900 м. Примерно в 500 метрах дальше к северо-западу, на окраине Гранитного, БПЛА СММ обнаружил понтонный мост через реку Кальмиус, состоявший из плавающих бочек для нефтепродуктов и деревянных досок поверх них", — говрится в документе.

В свою очередь журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook отмечает, что ВСУ опровергают продвижение сил у Старомарьевки.

Журналист иронизирует, что что траншеи у Старомарьевки, вероятно, копают "силы местной самообороны".

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"Украине надо гордиться мирным взятием под контроль Старомарьевки, но поскольку наши военные опровергли какое-либо продвижение в этом районе, очевидно, что копать траншеи и перебрасить мост там могут только местные добровольцы сельской самообороны Старомарьевки, которым надоело, когда их обзывают "серой зоной", и они решили защитить украинское село и от провокаций российских оккупантов", - добавил Бутусов.

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Ранее сообщалось. что украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Старомарьевка в Донецкой области, который находится в "серой" зоне линии соприкосновения.

Сообщается, что вечером 25 октября украинские военные вошли в этот населенный пункт и закрепили там свои позиции.

Позднее штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о заходе украинских военнослужащих в село Старомарьевка, расположенное на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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