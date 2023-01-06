ВСУ разбомбили базу оккупантов на Херсонщине: в Генштабе рассказали "горячие" подробности

Украинские военные разбомбили базу российских оккупантов в Гавриловке Второй на Херсонщине. Это официально подтвердили в Генштабе ВСУ.
Мощная "бавовна" произошла в четверг, 5 января. В результате точного попадания в больнице оказались около сотни оккупантов. Точное количество "двухсотых" пока сложно установить.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.
"Бавовна" в Макеевке
Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.
Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.
В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.
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