ВСУ разбомбили базу оккупантов на Херсонщине: в Генштабе рассказали "горячие" подробности

В результате "бавовны" в Гавриловке Второй около сотни оккупантов оказались "300-тыми".

ВСУ разбомбили базу оккупантов в Херсонской области / Коллаж фото 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Украинские военные разбомбили базу российских оккупантов в Гавриловке Второй на Херсонщине. Это официально подтвердили в Генштабе ВСУ.

Мощная "бавовна" произошла в четверг, 5 января. В результате точного попадания в больнице оказались около сотни оккупантов. Точное количество "двухсотых" пока сложно установить.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Бавовна" в Макеевке

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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