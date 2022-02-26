ВСУ сбили второй Ил-76 оккупантов с российскими десантниками

В небе над Украиной сбили еще один Ил-76 РФ с десантом / oruzhie.info

Противовоздушная оборона Воздушных Сил Украины за последние сутки уничтожила еще один вражеский военно-транспортный Ил-76 МД с десантом.

Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ и два штурмовика Су-25.

Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.