ВСУ сбили второй Ил-76 оккупантов с российскими десантниками

Российские оккупационные войска потеряли 11 вертолетов, три истребителя и два штурмовика.
Противовоздушная оборона Воздушных Сил Украины за последние сутки уничтожила еще один вражеский военно-транспортный Ил-76 МД с десантом.
Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ и два штурмовика Су-25.
Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.
Автор: Алексей Тесля