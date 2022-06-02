ВСУ уничтожили на Юге более 20 оккупантов, 4 танка, 3 полевых пункта боеприпасов и 2 катера РФ

Уничтожены еще четыре российских танка Т-72 / Фото УНИАН

В среду, 1 июня, на юге Украины Вооруженные силы ликвидировали 21 российского захватчика, много единиц военной техники превратили в металлолом.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, уничтожена зенитная и самоходная артиллерийские установки войск РФ, а также четыре их танка Т-72, четыре единицы бронированной и три – автомобильной техники.

ВСУ разбили три полевых пункта боеприпасов противника и уничтожили два скоростных десантных катера, которые захватчики спрятали в Днепро-Бугском лимане. Враг держал суда в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий, однако теперь он лишен такой возможности.

Кроме того, за сутки наши защитники "приземлили" три вражеских беспилотника.

"Беспилотные разведчики, собиравшие информацию с неба над Николаевской областью, отчитаться не успели, поскольку были точно сбиты нашими зенитно-ракетными подразделениями", – сообщили в ОК Юг.

Также отмечается, что в южной операционной зоне продолжается ведение боевых действий по занятым рубежам. Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок и пытается компенсировать свою неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами. Несколько вражеских вертолетов Ми-8 атаковали позиции защитников Украины. К счастью, обошлось без потерь.

Кроме того, оккупанты обстреляли Николаев из тяжелой ствольной артиллерии типа Пион и реактивной системы залпового огня Ураган. По жилым кварталам хаотически били 203 мм снаряды, а кассетные – крушили промышленную инфраструктуру. Один человек погиб, по меньшей мере, трое получили ранения.

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Как сообщал Главред, рано утром в четверг, 2 июня, в Николаеве прогремел ряд сильных взрывов. Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, взрывы были слышны в разных районах города.

Отметим, в Николаевской области объявляли воздушную тревогу дважды за час - в 4:21 и 5:18 утра. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах.

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