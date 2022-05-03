ВСУ уничтожили на Юге пункт управления российским войском и 3 склада с боеприпасами

Защитники Украины также успешно ударили по нескольким пунктам, где была сосредоточена живая сила и техника российских захватчиков.
Российские оккупанты продолжают атаковать Николаевскую и Херсонскую области, осуществляя попытки взять под контроль населенные пункты в этих регионах. Но защитники Украины дают им достойный отпор.
Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины сегодня, 3 мая, выполнили более 40 огневых задач на Юге нашего государства, в том числе и на Николаевщине и Херсонщине. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Украинские военные уничтожили вдоль админграницы упомянутых областей:
- пункт управления вражеским войском,
- три склада с боеприпасами,
- один состав с горюче-смазочными материалами,
- несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники врага.
Однако потери еще уточняются, отмечают в Оперативном командовании "Юг". Общие данные о потерях врага будут обнародованы позже.
Напомним, российские захватчики начали штурм завода Азовсталь в Мариуполе. Перед штурмом оккупанты несколько часов подряд бомбили территорию завода из авиации.
Ранее сообщалось, что ВСУ пресекли попытку прорыва оккупантов на Донбассе. Воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками "О".
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