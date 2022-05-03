Расстреляны, убиты, заморены голодом: экспертиза установила точные причины смерти ирпенцев

Кладбище с сотнями свежих могил в Ирпене/ УНИАН

На судебно-медицинскую экспертизу для определения причин смерти были отправлены 290 тел людей, погибших в Ирпене во время российской оккупации.

Среди них 161 погибший мужчина, 73 женщины и один ребенок. Еще 55 останков людей в таком состоянии, что пол определить невозможно. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга 3 мая.

Она отметила, что экспертиза еще продолжается и завершена лишь частично. Однако уже есть результаты по тем телам, которые успели проверить.

"Причиной смерти 55 человек являются осколочные ранения, 40 – огнестрельные. В отношении 5 человек подтверждено, что причиной смерти являются черепно-мозговые травмы и даже влияние голода. 210 тел нуждаются для установления причин смерти в дополнительных гистологических экспертизах", – сказала Венедиктова.

Также генпрокурор рассказала, что правоохранители допросили 228 свидетелей – жителей Ирпеня, которые не смогли эвакуироваться и были свидетелями зверств, которые совершали в городе российские оккупанты.

Напомним, врач из Ирпеня объяснил, почему не стоит пока возвращаться в освобожденные поселки в Киевской области – населенные пункты столкнулись с новыми проблемами – это боеприпасы, животные с измененным поведением и плохая вода.

Ранее сообщалось, что в Ирпене двое мародеров бросили гранату в женщин, которые на них пожаловались. Состояние одной женщины после взрыва критическое.

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