УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Дохлых генералов будет больше": Касьянов сказал, почему для РФ ее военная верхушка – пушечное мясо

3 мая 2022, 16:02

Из-за множества проблем в наступлении российские военные руководители вынуждены прибывать на передовую, чтобы лично руководить боевыми действиями.

false
Касьянов сказал, почему для РФ ее военная верхушка – пушечное мясо/ Reuters, УНИАН

В Кремле относятся к своим генералам, как к пушечному мясу, которого в РФ "пруд пруди". Поэтому и не боятся отправлять их на передовую в Украину, чтобы они руководили наступлением на месте.

Об этом заявил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов в интервью "Обозревателю". По его словам, главная причина, почему в Украине полегло уже много российских генералов – это то, что РФ недооценивала ВСУ. А вторая причина этого – то, что российское военное руководство вынуждено прикрывать собой несуразность своей армии.

"Они вынуждены лезть буквально на передний край, чтобы управлять войсками, которые плохо управляются, плохо обучены, плохо подготовлены, имеют плохую мотивацию. Это тоже сказывается на уровне управления войсками", – говорит Касьянов.

По его словам, генералы вынуждены приезжать на передовую, чтобы лично руководить войсками на месте. А это в свою очередь приведет к тому, что количество ликвидированных украинскими воинами военных руководителей армии РФ будет только расти.

"Чтобы закрыть очевидные огрехи в управлении войсками, эти генералы приезжают в опасные зоны, сами пытаются управлять, поднять плохо мотивированных бойцов в атаку своим примером и тому подобное. Ну и получают, конечно. Это нормально. Дохлых генералов будет еще больше", – отметил Касьянов.

Ранее сообщалось, что у РФ есть планы завершить войну против Украины до 9 мая в этом году. О планах Кремля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал Папе Римскому Франциску.

Однако украинская разведка называет другие даты. Отмечается, что Россия планирует закончить так называемую "спецоперацию" в Украине, а по сути войну, не раньше сентября 2022 года.

Читайте также:

viber
война в Украине российские военные вторжение России российские войска Юрий Касьянов
Реклама
Популярное
Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуИдет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на Украину Эксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантовЭксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантов Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемникаБолезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемника ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - экспертВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - эксперт "Боже, яке кончене": Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русских"Боже, яке кончене": Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русских
Поддержите Главред

Последние новости

16:08

Как улучшить освещение в доме без электрика: лайфхаки

16:02

"Дохлых генералов будет больше": Касьянов сказал, почему для РФ ее военная верхушка – пушечное мясо

15:41

В Украине рекордно подорожал бензин: эксперт объяснил, на сколько затянется дефицит

15:14

Скандал между Поляковой и Билозир не утихает: свои "5 копеек" вставила продюсер Мозговая

15:06

В Харькове почти 500 квартир снова с газоснабжением – Тимошенко

Реклама
14:56

"Не могу сдержать слез": Осадчая рассказала шокирующую историю спасения женщины из МариуполяВидео

14:46

Сабуров поплатился за шутки о мертвых украинках: после "пинка" в Израиле его отшили в родном Казахстане

14:35

Российские оккупанты начали штурм Азовстали в Мариуполе: подробностиВидео

14:22

"Мне сейчас очень сложно": о чем реально переживает Регина Тодоренко

14:10

Российско-украинская война – что дальше: почему никакого военного разгрома Украины не предвидитсямнение

14:00

"Я думаю, они согласились": Арестович назвал 3 области, захватив которые, Путин объявит о победе

13:36

"Родители взорвались на мине с телом погибшего ребенка": история жительницы уничтоженного села Кухари

13:28

Когда закончится война в Украине: у Путина продлили сроки "спецоперации" - разведка

13:25

Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

13:21

"Сдавал экзамены онлайн в подвале": соседка рассказала о подростке, погибшем в Одессе из-за ракетыФотоВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подарки

12:50

Коридор затмений 2022: астролог предсказала дату победы Украины над РФ под аплодисменты всего мира

12:45

"Елка - дерево, в дереве мозгов нет": Вячеслав Узелков "разнес" украинку Елку за выступления в РФ

12:36

"РФ собирается закончить войну до 9 мая": Орбан рассказал Папе Римскому о планах КремляВидео

12:34

"Чорнобаївка - чорне пекло ворогів": ЗСУ записали песню и клип о ЧернобаевкеВидео

Реклама
12:31

Приметы на 4 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:07

Получала от ФСБ деньги на создание "ЗНР": в Мелитополь из Москвы вернулась беглая сепаратисткаВидео

12:00

ВСУ пресекли попытку прорыва оккупантов на Донбассе: уничтожено много техники врагаВидео

11:41

Ракета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в ОдессеВидео

11:41

Три выхода России из войны с Украиной: сколько продлится агония путинского режимамнение

11:33

День вышиванки 2022: дата, история праздника, поздравления и картинки

11:29

Как из учебника Кремля: РФ планирует в мае аннексировать три области Украины - посол США в ОБСЕВидео

11:16

РФ не сможет втянуть "ПМР" в войну, она промахнулась с "пророссийскостью региона" – The GuardianВидео

10:48

Данилов рассказал, как сказочник Лукашенко "провернул спецоперацию" в Украине

10:42

Путин болен на голову и одержим: экс-агент КГБ назвал еще один диагноз кремлевского диктатораВидео

10:29

Армия РФ в Украине имеет три проблемы, которые не позволяют ей продвигаться – ПентагонВидео

10:22

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2022: Весам – приятные перемены, Водолеям – старые обиды, Рыбам – недруги

10:12

"Не только я в легком ступоре": Лазарев ноет из-за невозможности зарабатывать в России

10:01

"Сейчас идет 1941 год": раненый оккупант признал мощь ВСУ и рассказал о проблемах путинской армииВидео

09:53

На газопроводах Харькова локализовали аварийные ситуации – Тимошенко

09:50

Не отдал технику в "колхоз": орки отомстили украинскому фермеру, расстреляв его дом из БТРВидео

09:21

Работают ВС ВСУ: оккупанты остались без "Форпоста" за 7 млн долларов и семи "Орланов"

09:13

Связали руки, на шею надели петлю: автор легендарной фразы о русском корабле рассказал о пленеВидео

09:07

Конвульсии России: почему через месяц-два Украина начнет освобождение всех территорий и даже Крымамнение

08:52

ВСУ ярко приняли незваных "гостей" из Бурятии: "стали удобрением для украинского чернозема":

Реклама
08:24

Нужно жить и не падать духом: трогательная история бабушки из Горенки, которая пекла паски на руинахВидео

08:15

Бабушка ценой своей жизни помогла ВСУ уничтожить 100 единиц техники врагаВидео

07:37

Мирного договора Украины и России не будет, только капитуляция РФ – АрестовичВидео

07:09

Байден хочет посетить Украину, но детали визита пока не прорабатываются — ПсакиВидео

06:39

Уже 9 мая Путин может официально объявить войну Украине — CNN

06:29

Наркоманы Кремля: как Лавров договорилсямнение

05:40

"Будет ужас": таролог предупредила о новой войне у границ Украины и дала неожиданный прогнозВидео

05:10

От островов Японии до Калининграда ФРГ: в ГУР назвали два сценария распада РФ после войны с УкраинойВидео

04:40

Россия попытается аннексировать Донбасс до середины мая - разведка СШАВидео

04:03

"Становится всё большим монстром": эксперт разобрал психологический портрет Путина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять