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В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, одна в критическом состоянии

25 апреля 2022, 22:38

Состояние одной женщины критическое.

Граната
Граната / УНИАН

В Ирпене вечером 25 апреля двое мародеров бросили гранату в женщин, которые на них пожаловались.

Как рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин, злоумышленников задержали бойцы местной территориальной обороны.

"Никогда бы не мог и представить такого! Но только что наша тероборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату", - написал мэр города в Telegram-канале.

Сейчас за жизнь одной из этих женщин борются врачи.

"Состояние, к сожалению, критическое. Молимся за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия. Кто-то узнает этих "героев"?", - отметил Маркушин.

Местные Telegram-каналы сообщают, что ранения получили две женщины. Однако мэр города точное количество пострадавших не назвал.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

viber
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