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"Сдавал экзамены онлайн в подвале": соседка рассказала о подростке, погибшем в Одессе из-за ракеты

3 мая 2022, 13:21

Мальчик был очень старательным и хорошо учился.

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Соседка рассказала о подростке, который погиб в Одессе из-за ракеты/ Скрин из видео, ГСЧС Украины в Одесской области

14-летний Вячеслав, погибший в Одессе 2 мая в результате ракетного удара со стороны оккупантов, был очень прилежным учеником.

Мальчик хорошо учился и волновался о своей успеваемости в школе. Из-за постоянных воздушных атак во время войны был вынужден учиться прямо в подвале. Своими воспоминаниями о ребенке поделилась его соседка, сообщается в Telegram-канале "Одесса. Официально".

"Ребенок так усердно учился. Мальчик в подвале сдавал экзамены онлайн. Так волновался, что что-то учительница ему не так сказала, и он не успел по времени", – рассказывает женщина.

Она также знает девушку, которая получила сильные ранения в результате ракетного удара. По словам женщины, пострадавшую зовут Лиза и 5 мая ей должно исполниться 18 лет.

"Замуж должна была выходить. Ее понесли раненую. Я не знаю, где она находилась", – говорит женщина.

  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
  • Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе
    Оккупанты попали ракетой в общежитие в Одессе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Она рассказала, что в момент удара они с мужем были дома. Долгое время они практически живут в подвале, ведь в результате предыдущих атак в их жилище выбило окна. Однако на этот раз они остались в своей кватыре во время очередной атаки оккупантов.

Женщина вспоминает – когда ударила ракета, сильно загрохало и посыпались стены и зеркала. Вокруг стало темно, поднялась сильная пыль и всё было в дыму. Было нечем дышать.

Ракета оккупантов влетела в подъезд, который рядом с квартирой одесситки.

Ракетный удар оккупантов по Одессе

Вечером 2 мая российские захватчики нанесли ракетный удара по Одессе, во время которого попали в объекты городской инфраструктуры. Также была повреждена церковь – там снесло крышу.

В результате атаки погиб 14-летний мальчик и получила тяжелые осколочные ранения девушка. Позже отец погибшего подростка рассказал в соцсетях, как это произошло. По словам отца-военнослужащего, его сын во время ракетной атаки побежал предупредить об опасности пожилых людей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ракетный удар по Одессе местью за 2 мая. Он добавил, что россияне потихоньку начали уничтожать курортный город.

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