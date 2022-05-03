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Российские оккупанты начали штурм Азовстали в Мариуполе

3 мая 2022, 14:35

Перед штурмом оккупанты несколько часов подряд бомбили территорию завода из авиации.

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На Азовстали из-за бомбардировки оккупантами возник пожар, столб дыма виден со всех концов Мариуполя/ Telegram Андрей Цаплиенко

Российские захватчики начали штурм завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Эту информацию для журналиста также подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

"Оккупанты начали штурм Азовстали, прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов", – пишет Цаплиенко.

Он отмечает, что дополнительной информации пока нет. Также журналист подчеркнул, что перед штурмом российская авиация несколько часов подряд бомбила территорию завода. Там возник масштабный пожар, и столб дыма от него сейчас виден во всех районах Мариуполя.

"Защитники Мариуполя, которые находятся на Азовстали, призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию", – цитирует журналист слова заместитель командира полка "Азов", сказанные по телефону.

Информацию о том, что оккупанты начали штурмовать Азовсталь, Паламар подтвердил и в комментарии Украинской правде.

"Всю ночь нас бомбили авиабомбы, погибло двое гражданских женщин, а сейчас происходит штурм Азовстали", – сказал он.

Ситуация на заводе сейчас очень сложная. По словам Паламаря, украинские военные, которые сейчас обороняют Азовсталь, ждут реакции на это руководства Украины.

"Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", – сказал заместитель командира полка "Азов".

Напомним, в течение 1 и 2 мая с территории завода Азовсталь удалось частично эвакуировать гражданских. После проведения эвакуации оккупанты снова начали обстреливать территорию завода, где находятся защитники Украины и гражданские.

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