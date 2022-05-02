РФ казнит пленных: в США рассказали об убийстве украинского защитника Мариуполя

Убитый российскими оккупантами пленный украинский военный был чемпионом Украины по киокушинкай карате.
Родные плененного в Мариуполе украинского защитника Дана Звоника уверены, что его убили российские захватчики.
Мать военного уверена, что ее сына убили оккупанты после того, как взяли в плен. Об этом она рассказала в комментарии CNN.
По информации УП, украинского бойца похоронила бабушка во временно находящимся в оккупации Донецке.
Убитый российскими оккупантами пленный украинский военный был чемпионом Украины по киокушинкай карате.
О смерти Дана Звоника стало известно 29 апреля, информирует kyokushinkarate.news.
Неделю назад появилось видео с пятью украинскими пленными, среди которых был и Звоник.
В плен Звоник попал без серьезных ранений или увечий. В районе поясницы можно было заметить перевязку.
На показательном видео оккупанты обещали пленным оказать медпомощь, а также, что к военнопленным будут относится с уважением и пониманием.
Битва за Мариуполь
Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.
Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.
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