РФ казнит пленных: в США рассказали об убийстве украинского защитника Мариуполя

Дан Звоник / Скриншот

Родные плененного в Мариуполе украинского защитника Дана Звоника уверены, что его убили российские захватчики.

Мать военного уверена, что ее сына убили оккупанты после того, как взяли в плен. Об этом она рассказала в комментарии CNN.

По информации УП, украинского бойца похоронила бабушка во временно находящимся в оккупации Донецке.

Убитый российскими оккупантами пленный украинский военный был чемпионом Украины по киокушинкай карате.

О смерти Дана Звоника стало известно 29 апреля, информирует kyokushinkarate.news.

/ kyokushinkarate.news

Неделю назад появилось видео с пятью украинскими пленными, среди которых был и Звоник.

В плен Звоник попал без серьезных ранений или увечий. В районе поясницы можно было заметить перевязку.

Дан Звонек (второй слева) / Скриншот

На показательном видео оккупанты обещали пленным оказать медпомощь, а также, что к военнопленным будут относится с уважением и пониманием.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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