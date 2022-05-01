После завершения эвакуации орки снова открыли огонь по "Азовстали" - Нацгвардия

Как только завершилась эвакуация из Азовстали, россияне снова начали обстреливать Мариуполь.
Как только завершилась эвакуация из Азовстали, россияне снова начали обстреливать Мариуполь, заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега.
Мужчина сейчас находится в Мариуполе. По его словам, до этого два дня стороны соблюдали режим тишины.
"Как только последний гражданский человек покинул завод во время эвакуации, сразу начались обстрелы завода по всем видам оружия", - сказал Денис Шлега.
На Азовстали остались еще около 20 детей, добавил командир.
Битва за Мариуполь
Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.
Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.
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