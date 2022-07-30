ВСУ уничтожили оккупанта РФ, мечтавшего устроить 'Голодомор 2.0'

ВСУ уничтожили троих оккупантов РФ / Twitter/Shtirlitz53

В результате ожесточенных боев число уничтоженных бойцами ВСУ оккупантов растет РФ ежедневно. Украинские защитники ликвидировали более 40 тысяч рашистов.

О новых результативных действиях бойцов украинской армии рассказал в своем Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

При этом он опубликовал фото троих захватчиков РФ, уничтоженных бойцами ВСУ на одном из направлений.

Штефан отметил, что один из уничтоженных оккупантов по имени Михаил мечтал устроить второй Голодомор.

"Скоро будет Голодомор 2.0", - писал уничтоженный рашист.

/ Twitter/Shtirlitz53

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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