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ВСУ в войне за Херсон диктуют правила войскам РФ: есть план, как поймать врага в ловушку – Кузан

7 августа 2022, 17:05

Оккупанты РФ вынуждены отвечать на действия армии Украины и подтягивают свои войска на левый берег Днепра, сказал Сергей Кузан.

Херсон ВСУ
Если ВСУ освободят Херсон, их артиллерия будет доставать до военных баз РФ на севере Крыма - эксперт / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН

Силы обороны Украины, ударив Антоновским автомобильному и железнодорожному мостам, подтвердили свое огневое воздействие на эстакады и переправы в оккупированном Херсоне. Украинские войска не препятствуют переброске сил оккупантов на Херсонщине, чтобы вытащить их на правый берег Днепра и усложнить им возможность для действий. Таким образом, с юга и востока они будут ограничены Днепром, а с севера столкнутся с ударами артиллерии ВСУ. В итоге оккупанты рискуют оказаться в ловушке. Об этом рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что удары украинской армии по Антоновским мостам, и по эстакаде на дамбе Каховской ГЭС, показали присутствие и огневое влияние ВСУ на эстакады и переправы в оккупированном Херсоне

Как полагает эксперт, войска Украины не препятствуют переброске оккупантами своих сил в Херсонской области для того, чтобы те в итоге оказались в ловушке.

"Оккупанты сейчас перебрасывают свои войска, и, исходя из того, что ВСУ дают им это сделать, наши планируют вытащить их на правый берег Днепра, чтобы в конечном итоге легче было воевать и ограничить возможность их маневра. Ведь с юга и востока они ограничены рекой Днепр, а с севера будут действовать ВСУ с применением артиллерии", - объяснил Кузан.

Также он добавил, что захватчики видят ситуацию и подтягивают на левый берег Днепра свои силы. Однако при сложившейся обстановке они вынуждены действовать в рамках условий, которые диктует украинская армия.

"Россияне также это видят и пытаются отвечать – подтягивать на левый берег Днепра свои резервы, десантные войска, средства противовоздушной обороны. Но здесь нельзя ничего поделать. Если они хотят отбить и удержать Херсон, то должны согласиться на те правила и условия, которые навязывают им Вооруженные силы Украины", - подчеркнул Сергей Кузан.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Кузан рассказал, что войска РФ проваливают наступление в Донецкой области. Они не могут даже подойти к укрепрайону ВСУ - Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке. Проблемы у них и в Херсонской области, где контрнаступают украинские войска. Вследствие этого оккупанты перебрасывают силы на юг и намерены открыть там второй фронт.

Кроме того, Кузан полагает, что если армии Украины удастся освободить Херсон, Запад предоставит Киеву ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. Как полагает эксперт, если украинским войскам удастся деоккупировать город, они смогут доставать до военных баз РФ на севере Крыма, даже располагая тем оружием, которое есть сейчас.

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