УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ вытеснили оккупантов из двух населенных пунктов под Изюмом - ISW

16 сентября 2022, 09:25

Eкраинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области.

Армия Украина
ВСУ продвигаются на нескольких направлениях / Reuters

В Донецкой области Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов из населенного пункта Сосновое на северном берегу Северского Донца и укрепляют там позиции.

Вероятно, российские войска также отошли из населенного пункта Студенок (в Харьковской области) к западу от Соснового, чтобы избежать окружения, говорится в свежем обзоре американского Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на данные российских источников аналитики отмечают, что украинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области. Сообщается, что ВСУ размещают базы и артиллерийские позиции на всей территории Харьковской области, в том числе размещают артиллерийские позиции в селе Гряниковка на восточном берегу Оскола около трассы Р79.

Видео дня

Если размещение украинских позиций в Гряниковке подтвердится, это будет указывать на то, что линия фронта россиян к востоку от реки Оскол слаба и/или что позиции российских войск в этом районе находятся дальше к востоку от реки, чем предполагалось ранее, сообщает Институт.

ВСУ вытеснили оккупантов из двух населенных пунктов под Изюмом - ISW
/ understandingwar.org

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Читайте еще:

новости Донецка Харьковская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:25

ВСУ вытеснили оккупантов из двух населенных пунктов под Изюмом - ISW

09:14

Собчак перестала скрывать беременность

09:07

Армия Украины успехом на Харьковщине устроила перелом в войне с Россией – экспертВидео

09:05

Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки

09:00

Как Европа дала России по зубам в ответ на газовый шантаж

Реклама
08:41

Зима даст фору ВСУ: Чорновил спрогнозировал сроки "горячей фазы" войныВидео

08:30

Зачем бутылка в бачке в унитазе: вы удивитесь, когда узнаете этот лайфхакВидео

08:23

"Изюм – это несколько Буч и Бородянок": в городе обнаружили массовое захоронение на более чем 440 телВидео

08:10

ШОС или Китай собирает друзеймнение

07:59

Прилеты по аэродрому и базе РФ: в Мелитополе прогремели мощные взрывыВидео

07:25

"Бавовна" на базах в Севастополе развеет миф о "неприступной крепости" РФ – РоманенкоВидео

07:05

Как почистить замшевую обувь: 5 способов, от которых замша будет выглядеть как новаяВидео

06:50

Удары по мосту и переправам РФ: на юге ВСУ "покрошили" оккупантов и отрезали пути отступленияВидео

06:47

Проект бюджета на 2023 год: важные деталимнение

06:26

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $600 млнВидео

06:00

Война с Россией навсегда, но к весне 2023-го Украина может вернуть всё, даже Крым – Чорновил

04:40

Резкое подорожание продуктов: в Госстате перечислили "золотые" товары

04:03

"Он просто офигел": Волочкова залезла в штаны к известному певцу

03:30

Аномалия с "потопом": украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

02:45

Что добавить в воду для мытья полов: 10 "домашних" средств, чтобы поверхность сияла и приятно пахла

Реклама
02:22

Лидер Kalush Orchestra показал жаркие поцелуи в постели с возлюбленной

02:07

Настя Каменских в кричащем мини ослепила фанатов сиянием пышных бедер

01:35

Есть 2 причины: эксперт пояснил, что тормозит контрнаступление ВСУ на Херсонщине

01:03

Гороскоп на неделю 19-25 сентября: Овнам – зависть, Близнецам – враги, Львам – большой кушВидео

00:51

Приметы на 16 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на всю осеньВидео

15 сентября, четверг
23:58

Как надо есть авокадо: шесть простых способов

23:52

В Изюме найдены массовые захоронения людей - Зеленский

23:38

Захарова отличилась циничным заявлением по поводу похорон Елизаветы IIВидео

23:08

Миссис Украина Вселенная: кто представит Украину

23:05

"Военные преступники": Жданов резко высказался о мобилизации в КрымуВидео

22:32

Власти Германии оправдались, почему отказались передавать Украине танкиВидео

22:29

Певец Губин возвращается на сцену: что это будет за образ

22:13

Когда Украина сможет освободить Херсон: эксперт назвал ключевой месяц в войне с РФВидео

21:47

"Генерал грязь и маршал мороз": эксперт озвучил планы россиян на осенне-зимний периодВидео

21:38

Украинские военные переходят к позиционной войне - ЖдановВидео

21:25

"Курят где попало" : в РФ на границе с Харьковщиной горит российская таможняВидео

21:22

Накипь - медленная смерть для техники: как от нее быстро избавиться

21:13

Основы долголетия: Комаровский дал советы, как продлить жизнь

21:08

В Украину ворвется потепление: синоптик назвала самый жаркий день сентябряВидео

21:04

Из-за агрессии: Макс Барских отменил свой концерт в Азербайджане

Реклама
20:50

"Дети желали смерти": "путинистка" Долина пожаловалась на конфликт с молодежью

20:43

Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня

20:36

Завербовал маньяка-каннибала: руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин "гребет" на войну насильников из тюремВидео

20:16

ВСУ "перемололи" два стрелковых полка россиян, очень много раненых - ГенштабВидео

20:11

Очередной "удар в спину" Путину от Эрдоганамнение

20:10

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

19:51

В Украине подтвержден первый случай оспы обезьян: все симптомы болезниВидео

19:36

США пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS - CNNВидео

19:13

Россия атакует Украину ракетами: оккупанты разнесли критическую инфраструктуру Кривого РогаВидео

19:08

Симоньян и Соловьев вдруг обнаружили, что вариант проигрыша Россией войны - вполне реаленмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять