ВСУ вытеснили оккупантов из двух населенных пунктов под Изюмом - ISW

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях / Reuters

В Донецкой области Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов из населенного пункта Сосновое на северном берегу Северского Донца и укрепляют там позиции.

Вероятно, российские войска также отошли из населенного пункта Студенок (в Харьковской области) к западу от Соснового, чтобы избежать окружения, говорится в свежем обзоре американского Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на данные российских источников аналитики отмечают, что украинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области. Сообщается, что ВСУ размещают базы и артиллерийские позиции на всей территории Харьковской области, в том числе размещают артиллерийские позиции в селе Гряниковка на восточном берегу Оскола около трассы Р79.

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Если размещение украинских позиций в Гряниковке подтвердится, это будет указывать на то, что линия фронта россиян к востоку от реки Оскол слаба и/или что позиции российских войск в этом районе находятся дальше к востоку от реки, чем предполагалось ранее, сообщает Институт.

/ understandingwar.org

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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