"Всякое случается": Арестович рассказал, как Пушилина накрыла наша артиллерия

Арестович / Reuters, скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в результате успешной атаки украинской артиллерии в захваченном оккупантами Лимане Донецкой области действительно ранили главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Кроме того, по словам Арестовича, ликвидировали кого-то из верхушки РФ.

"Пушилин приехал в Лиман с какой-то инспекцией, чтобы "отметиться на месте Победы"", - сказал Арестович, передает 24 канал.

Арестович отметил, что пока неизвестно, в каком он состоянии. Кроме того, погибли более 50 оккупантов и уничтожено десяток техники.

"Его накрыла наша артиллерия. Заодно погибли и десяток человек, которые его сопровождали. Всякое случается", - отметил он.

Кроме того, ликвидирован кто-то из верхушки РФ. Арестович сообщил, что детали выясняются.

"Кто-то из "200-х" был из верхушки РФ. Кто именно – устанавливаем", – добавил Арестович.

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Пушилина ранили на Донбассе

Напомним, ранее портал "РИА Мелитополь" говорил, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, по всей вероятности, был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области.

По данным журналиста, благодаря отличной работе украинской артиллерии якобы были ликвидированы около 50 кадыровцев и уничтожены около 10 единиц техники.

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