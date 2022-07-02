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Вторая атака на Киев: когда произойдет вторжение со стороны Беларуси - прогноз эксперта

2 июля 2022, 01:32

Сейчас Российская Федерация готовит третий армейский корпус (танковый) численностью 15,5 тысячи человек. Его готовность предполагается на середину августа.

Олег Жданов оценил риск нового наступления РФ на Киев
Олег Жданов оценил риск нового наступления РФ на Киев / Коллаж УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал сроки атаки россиян на Украину со стороны Беларуси. Он не исключает, что это может быть еще одна попытка захватить Киев.

Как рассказал военный эксперт в интервью Главреду, есть информация о том, что Российская Федерация готовит третий армейский корпус (танковый) численностью 15,5 тысячи человек. Его готовность предполагается на середину августа.

"Также появилась информация, что этот корпус может вторгнуться на территорию Украины с территории Беларуси. И это будет попытка второго похода на Киев", - отметил он.

По словам Жданова, насколько эта информация соответствует действительности, сказать трудно.

"Пока что наблюдаются лишь попытки сформировать этот корпус в Мулино Нижегородской области на базе 10-ой танковой армии", - отметил полковник запаса.

Как сообщал Главред, полковник запаса Олег Жданов считает, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также Жданов говорил, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть много рычагов влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Жданов отметил, что сейчас Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы заставить его полноценно вступить в войну. Это выгодно РФ, так как отроется второй фронт, и Украина будет вынуждена оттягивать войска с других направлений.

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