Рада проголосовала за закон об изменениях в Избирательный кодекс: что изменится

Рада проголосовала за закон об изменениях в Избирательный кодекс:/ УНИАН

Нардепы на очередном пленарном заседании Рады приняли в первом чтении законопроект №3485, которым предусматривается внесение изменений в Избирательный кодекс. "За" проголосовали 292 народных избранника.

В частности, документ вносит в законодательство понятие подкупа избирателя и усиливает ответственность за раздачу во время предвыборной компании сувениров и продуктовых наборов от кандидатов.

Как рассказал первый заместитель руководителя фракции Слуга народа (политсила президента Зеленского) Александр Корниенко ‒ закон предусматривает внесение корректировок в разделы Избирательного кодекса о выборах президента, а также о парламентских и местных выборах.

"У нас ведется дискуссия с органами местного самоуправления по возможности увеличения так называемой партизации и понижения того порога, от которого начинаются мажоритарные выборы. Сейчас в кодексе 90 тысяч (предвыборного залога - Главред.) - мы предлагаем 15 тысяч. Звучат от коллег предложения и о 10, и о 5 тысячах", ‒ сказал он.

Читайте такжеНовый Избирательный кодекс начал действоватьКроме того, законопроект вносить изменения в закон о Центризбиркоме и в Уголовный кодекс по поводу усиления ответственности за подкуп избирателей.

"Осмысливается вообще вопрос подкупа. Добавляется формулировка: "продуктовые наборы", "алкогольные напитки", добавляется понятие "сувенирной продукции", чего не было до этого. Например, USB-флешки, так и написано в законе. Мы расширяем возможности реагирования правоохранителей на подкуп избирателей", ‒ пояснил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый Избирательный кодекс с 1 января 2020 года вступил в законную силу. Теперь все украинские политсилы на съездах (в котором должно участвовать не менее двухсот человек), обязаны утверждать общегосударственный избирательный список. Он уже, в свою очередь, разделяется на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти кандидатов. Такой список предлагается избирателям в качестве изначального варианта, а уже они, собственной волей, могут перемещать кандидатов вверх либо вниз перечня.