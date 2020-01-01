Новый Избирательный кодекс начал действовать

Новый Избирательный кодекс с 1 января 2020 года вступил в силу.

Документ предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками. Заодно он гарантирует гендерный баланс.

Осталось лишь несколько подпунктов переходных положений, которые действовать начнут с 1 июля 2020 года.

Как известно 11 июля Рада приняла Избирательный кодекс. В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.

17 декабря Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту учесть замечания президента и принять Избирательный кодекс.

19 декабря Рада дала "зеленый свет" Избирательному кодексу со всеми предложениями Зеленского. За Избирательный кодекс отдали свои голоса 330 народных избранников.

По документу, все партии на съезде, в котором приняли участие от 200 человек, обязаны утверждать общегосударственный список политсилы. Он уже, в свою очередь, дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Соответственно, выборы по "мажоритарке" ликвидируются как класс.

Такой список предлагается избирателям как изначальный вариант, а уже они своей волей могут "подвинуть" кандидатов вверх перечня.

Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.