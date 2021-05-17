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Выборы в Госдуму в ОРДЛО: что происходит на оккупированных территориях

17 мая 2021, 08:54
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РФ агитирует украинцев в ОРДЛО участвовать в выборах в Государственную думу.

РФ готовит выборы на Донбассе
РФ организовывает выборы в ОРДЛО / Reuters

На временно неподконтрольных территориях Украины РФ агитирует украинцев участвовать в выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре.

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия собирается открыть избирательные участки. По информации правозащитников, сейчас на неподконтрольной территории уже формируют агитационные штабы российских партий, говорится в материале телеканала Дом.

"Электорат" РФ в ОРДЛО: кто получит право голоса

Кремль планирует привлечь к голосованию граждан, которые имеют российские паспорта и которые Москва пытается раздать как можно большему количеству жителей неподконтрольных Украине территорий.

"Электората там на сегодня 300 тыс. Паспортов они раздали больше 600 тыс. Из этих 635 тыс. 30% точно не проголосует - это классика жанра. Еще около 100-120 тыс. - это несовершеннолетние. Остается вот такой количественный момент", - сообщил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

Выборы в Госдуму на Донбассе: чем ответит Украина

Украина поднимет вопрос о незаконном привлечении жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей к голосованию на выборах в российскую Госдуму, заявил в эфире телеканала Дом советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, этот вопрос будет подниматься в ТКГ, а также на уровне ОБСЕ и ООН.

Читайте такжеЗачем украинцам из ОРДЛО разрешили голосовать на выборах в Госдуму"Сам факт выдачи паспортов украинским гражданам в нарушении украинского законодательства, а еще и привлечение к голосованию в выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее нарушение международного права. Оно, конечно, так просто не пройдет для Российской Федерации", — подчеркнул Арестович.

Он считает, что такие действия России "являются еще одним аргументом для сохранения санкций или, возможно, их усиления".

Избирательные участки РФ в ОРДЛО: главная цель Москвы

Открытие избирательных участков России на территории Украины без согласия Киева - прямое нарушение международных законов и попытка Кремля еще больше распространить свое влияние в ОРДЛО, считают эксперты по избирательному праву.

"Почему нарушение? Потому что избирательные участки одного государства на территории другого государства могут быть организованы только с согласия принимающей стороны. То есть в любом случае необходимо согласие принимающей стороны. Со стороны Украины разрешение на открытие участков в Донецке и Луганске безусловно не будет", - поясняет аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

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Паспортизация РФ в Крыму и на Донбассе:

  • Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о том, что принудительная паспортизация, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО), затронула около 2,9 млн украинцев.
  • Он уточнил, что около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса.
  • По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.
  • Власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта, заявил депутат фракции Слуга народа Александр Мережко.
ЛДНР ОРДЛО выборы ОРДЛО Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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