Выезд мужчин за границу из-за работы: нардеп рассказал, как будет работать єВідрядження

Мужчина, выезд за границу / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Уже с 1 сентября мужчины смогут уезжать за границу в командировки ‒ но на срок не длительнее, чем семь дней. Об этом рассказал нардеп от Слуги народа и член комитета Рады по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире единого телемарафона.

По его словам, для того, чтобы воспользоваться этой услугой, єВідрядження, мужчины должны будут оплатить залог в размере 200 тысяч гривен.

"Эта функция будет работать в тестовом режиме. Как отметил Кабинет Министров, мы хотим отработать услугу и увидеть действительно ли эта функция будет иметь спрос", – отметил он.

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Если человек выедет за границу и не вернется, то залоговые деньги будут отправлены в госбюджет. Таким образом, говорит Штепа, государство страхуется от массового выезда за границу.

"Срок этой поездки составляет 7 дней – возможно, его еще пересмотрят. Но в целом, я думаю, этого достаточно, чтобы решить рабочие вопросы", – объяснил он.

Также по словам нардепа, мужчине, который захочет оформить командировку, понадобятся служебные документы ‒от работодателя, который будет нести полную ответственность за выезд.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но - исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.

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