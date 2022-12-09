Выход к Азову и Таганрогу: эксперт раскрыл сценарий захода ВСУ на территорию РФ

Для демилитаризации страны-агрессора ВСУ необходимо будет зайти на территорию РФ, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Демлитаризацию РФ необходимо осуществить на 100-километровой территории РФ у границ Украины, подчеркнул он в эфире Радио НВ.
"Надо уничтожать врага на глубину как минимум в 100 км. Почему 100 км? Это стандартная дальность действия армейской артиллерии и РСЗО. Тем более сейчас в разряд РСЗО уже можно переводить российские С-300. Их несколько тысяч штук ракет осталось. Потому дальность в 100 км у нас должна быть демилитаризована до нашей границы", — уверен эксперт.
По его словам, первая из российских воинских частей, которая подлежит демилитаризации, расположена под Валуйками.
"Выполнить задачу по поводу Валуек довольно легко. Они находятся очень близко к украинской границе, есть такой выступ российской территории со стороны Валуек в сторону Купянска. Потому, скорее всего, это будут как минимум Валуйки", - пояснил собеседник.
Он не исключил, что в случае обхода Луганска и выхода к Краснодону, ВСУ нужно дальше двигаться на Таганрог.
"Еще и район Таганрога также должен быть демилитаризован, так как очень близко находится к нашим юго-восточным рубежам Азовского моря", - добавил Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Вооруженные силы Украины зайдут в оккупированные Россией Луганск, Донецк и Севастополь весной 2023 года. Ключевым этапом в войне станет зима.
"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске", - отметил чиновник.
Данилов добавил, что ключевым этапом Великой войны за независимость Украины станет зимний период.
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