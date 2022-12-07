'Зима - ключевой этап войны': Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ключевым этапом Великой войны за независимость Украины станет зимний период.

Алексей Данилов / скриншот

Вооруженные силы Украины зайдут в оккупированные Россией Луганск, Донецк и Севастополь весной 2023 года. Ключевым этапом в войне станет зима.

Об этом написал в Twitter секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске", - отметил чиновник.

Данилов добавил, что ключевым этапом Великой войны за независимость Украины станет зимний период.

Как сообщал Главред, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что у России заберут ядерное оружие. Это произойдет после поражения страны-агрессора в войне в Украине. Данилов подчеркнул, что страна, которая ведет себя непредсказуемо, не имеет права владеть ядерным оружием.

Также Данилов раскритиковал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении "гарантий безопасности" агрессору России. По его словам, время для подковерной дипломатии уже закончилось, а лучшими гарантиями станут демилитаризация и денуклеаризация страны-оккупанта.

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