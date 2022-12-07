'Зима - ключевой этап войны': Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

Вооруженные силы Украины зайдут в оккупированные Россией Луганск, Донецк и Севастополь весной 2023 года. Ключевым этапом в войне станет зима.
Об этом написал в Twitter секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске", - отметил чиновник.
Данилов добавил, что ключевым этапом Великой войны за независимость Украины станет зимний период.
Как сообщал Главред, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что у России заберут ядерное оружие. Это произойдет после поражения страны-агрессора в войне в Украине. Данилов подчеркнул, что страна, которая ведет себя непредсказуемо, не имеет права владеть ядерным оружием.
Также Данилов раскритиковал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении "гарантий безопасности" агрессору России. По его словам, время для подковерной дипломатии уже закончилось, а лучшими гарантиями станут демилитаризация и денуклеаризация страны-оккупанта.
Другие новости по теме:
- Данилов рассказал, какие есть тайные составляющие рецепта украинской победы
- Путин и Гитлер – сиамские близнецы, Россия недостойна переговоров и должна развалиться – Данилов
- "Будет еще 3-4 мощных обстрела": Данилов заверил, что украинская ПВО готова к вражеской атаке