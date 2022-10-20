Выпала из окна 8 этажа и чудом выжила: в Одессе 14-летняя девочка хотела совершить самоубийство

В Одессе 14-летняя девочки выпрыгнула с 8 этажа и чудом выжила / Коллаж фото Охматдет, из открытых источников

В Одессе 14-летняя девочка хотела совершить самоубийство. Она дождалась пока ее мама уйдет из дома, после чего девочка выпрыгнула из окна 8 этажа высотки. Об этом сообщили в Охматдете.

Девочка чудом выжила, ее спасло дерево. При падении она ударилась о ветки и уже после этого упала на землю. У девочки диагностировали перелом костей лицевого черепа и руки.

Оказалось, что девочка имела психическое расстройство, которое обнаружили у нее еще до начала войны. В последнее время она находилась в депрессивном состоянии, а из-за российского вторжения за границу уехали большинство друзей Виолетты. Когда мать девочки вернулась домой, то сразу поняла, что ее дочь хотела совершить самоубийство, ведь увидела открытые окна.

"Виолетта поступила к нам в конце августа. У нее был многоосколочный перелом костей лицевой части черепа. Требовалась большая реконструктивная операция. Особенность в том, что следует провести фиксацию костей с помощью титановых пластин с винтами. Буквально в течение 3-4 часов волонтеры нашли, все привезли, и мы сделали операции", – рассказал врач-хирург Олег Голубченко.

Сейчас девочке уже лучше, она даже начала ходить. Она пока не может разговаривать, потому что в ее челюсти вставлены титановые пластины. С девочкой работают психологи. Ее планируют выписать уже через неделю-полторы.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты расстреляли ребенка в спину из автомата. Миша нес 2 кг муки гуманитарной помощи. Он увидел вражескую технику и начал убегать. В тот момент оккупанты его расстреляли. Они пытались запугать местных жителей и говорили, что подростка убил якобы украинский снайпер.

Также сообщалось, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажку. Здание обрушилось и 11-летний мальчик провел под завалами 6 часов. Ребенка достали живым, но впоследствии мальчик умер в больнице.

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