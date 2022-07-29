Выстрел в яблочко: снайпер ВСУ "снял" комполка "элитных" войск оккупантов РФ

Офицер-рашист был ликвидирован во время рекогносцировки на местности в Херсонской области.
Командир 331 парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск оккупантов РФ Иван Поздеев был уничтожен метким выстрелом снайпера Вооруженных сил Украины.
Как пишет издание Guildhall, информацию об этом сообщил источник в украинской разведке.
Отмечается, что комполка рашистов был ликвидирован во время рекогносцировки на местности в Херсонской области.
"28 июля во время рекогносцировки местности снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) 88 парашютно-десантной дивизии западного военного округа вооруженных сил РФ Ивана Поздеева", — говорится в сообщении.
В разведке добавили, что отдельные подразделения 331 парашютно-десантного полка фиксировались в районе населенного пункта Архангельское в Херсонской области на Криворожском направлении.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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