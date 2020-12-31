Выяснилось, сколько украинцев встретят новый год в поездах

Поезда продолжат курсировать даже во время усиленного карантина.
Более 5 тысяч пассажиров Укрзализныци встретят 2021 год в поездах. Сегодня, 31 декабря, будут курсировать более 60 пассажирских поездов.
Как сообщает пресс-служба УЗ, по состоянию на 31 декабря были выкуплены свыше 5400 мест в пассажирских поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.
"Самым популярным традиционно в эту пору года стало западное направление", - добавили в УЗ.
Поезда продолжат курсировать даже во время усиленного карантина, который будет действовать в стране с 8 января по 00:00 25 января 2021 года. Общественный транспорт также останавливать не будут.
Поезда в Украине
- Напомним, в начале года в Украине объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана в управление немецкой компании Deutsche Bahn на длительной срок. Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.
Автор: Екатерина Трохимчук