Выяснилось, сколько украинцев встретят новый год в поездах

Сколько пассажиров встретит новый год в поездах / УНИАН

Более 5 тысяч пассажиров Укрзализныци встретят 2021 год в поездах. Сегодня, 31 декабря, будут курсировать более 60 пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, по состоянию на 31 декабря были выкуплены свыше 5400 мест в пассажирских поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

"Самым популярным традиционно в эту пору года стало западное направление", - добавили в УЗ.

Поезда продолжат курсировать даже во время усиленного карантина, который будет действовать в стране с 8 января по 00:00 25 января 2021 года. Общественный транспорт также останавливать не будут.

Поезда в Украине