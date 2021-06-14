Взлетают выше неба цены: в Украине подорожало обучение в вузах

В Украине подорожало обучение в вузах/ УНИАН

В украинских высших учебных заведениях подорожало обучение на контрактной основе. Об этом рассказали в программе Завтрак з 1+1.

Сообщается, что государственные вузы подняли годовую стоимость обучения по контракту в среднем на 10%. К примеру, обучение в Киевском национальном университете имени Шевченко, по традиции, самое дорогое в стране. Цены колеблются от 31 до почти 58 тысяч гривен.

Далее ‒ в Харьковском национальном юридическом университете за контракт нужно заплатить от 30 тысяч. Обучение во Львовском национальном университете обойдется минимум в 23 тысяч гривен.

До того сообщалось, что в подчинении Минобразования находится более 130 высших учебных заведений ‒ в том числе классические университеты, академии, институты, консерватории. В среднем за средства государственного бюджета обучались около половины выпускников школ.

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Напомним, в мае прошлого года Егор Стадный, тогдашний замминистра образования и науки, объяснял решение увеличить цены на обучение тем, что количество денег из госказны, которое тратятся на студентов-бюджетников, вдвое-втрое больше суммы, платимой студентами-контрактниками.

По его словам, повышение цены коснется в первую очередь самых востребованных специальностей - экономики, менеджмента, психологии, международных отношений, медицины, права, социологии, филологии.