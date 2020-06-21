Взрыв дома в Киеве: жители чувствовали запах газа со вторника

Взрыву в жилом доме в Киеве предшествовал запах газа / УНИАН

Жители одного из подъездов в доме, где 21 июня произошел взрыв, еще во вторник вечером чувствовали запах газа и вызвали аварийную службу для выяснения обстоятельств.

Как сообщили в компании Киевгаз, специалисты действительно выезжали в данную многоэтажку, проводили поверку счетчиков в многоэтажке и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.

"Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа Киевгаза. У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", - подчеркнула представитель Киевгаза Елена Мичурина.

Читайте такжеТищенко на месте взрыва в Киеве пытался раздавать лимоныПо информации Киевгаза, проверка счетчиков – процедура стандартная, ее проводят раз в несколько лет. На момент работы в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева специалисты не фиксировали запаха газа, все показатели были в норме. Однако в компании не отрицают, что жители о запахе газа сообщали.

"Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять", — пояснила она.

Мичурина подытожила, что причина взрыва будет обнародована после выяснения обстоятельств и предоставления официальных заключений.

Как ранее сообщалось, в многоэтажном доме на Позняках прогремел взрыв, из-за чего были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей. В результате инцидента погибли 2 человека.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка. Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.