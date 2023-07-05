Взрыв в Шевченковском суде Киева: правонарушитель погиб на месте

Министр Игорь Клименко уточнил, что во время штурма помещения ранены двое бойцов Корд.

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Взрыв в суде Киева / Коллаж Главред, фото скриншот

Министр внутренних дел Игорь Клименко прибыл в Шевченковский суд Киева, вечером 5 июля.

По словам Клименко, после взрыва в суде правонарушитель погиб.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя", - заявил Клименко.

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Также министр уточнил, что во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа.

Их жизнь спасли щиты, за которыми двигались спецназовцы.

Смотрите видео, что рассказал Игорь Клименко после взрыва в суде:

Подробности взрыва в суде

В Офисе генпрокурора при этом отметили, что начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи.

В ведомстве уточнили, что попытку побега подсудимый совершил, когда находился в уборной. После этого он закрылся внутри конвойного помещения.

"Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются", - добавляют в ОГП.

Что известно о мужчине, который устроил взрыв

Клименко подтвердил, что злоумышленник - мужчина, который в 2015 году бросил гранату в нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Им оказался Игорь Гуменюк - бывший боец добровольческого батальона "Січ".

Как сообщил Игорь Клименко, Гуменюк погиб от взрывчатки.

Игорь Гуменюк / соцсети

Взрыв в Шевченковском райсуде

5 июля днем в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых подорвал там взрывное устройство.

Позже на территории суда прозвучали еще несколько взрывов, после которых туда заехали автомобили скорой помощи.

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