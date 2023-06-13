Яд в воздухе и пустыня вместо воды: эколог о катастрофе из-за подрыва Каховской ГЭС

Общий подсчет убытков из-за уничтожения Каховской ГЭС станет возможным спустя десятки лет, говорит Владислав Балинский.

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Владислав Балинский назвал последствия подрыва Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Для оценки реальных последствий подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции нужно четко понимать, о какой сумме убытков идет речь, заявил химик, биолог, глава ОО "Зелений лист" Владислав Балинский.

"В данном случае это сложно сделать, потому что кроме локальных последствий есть еще и глобальные. Кроме того, эти последствия долгосрочные и краткосрочные. Причем если говорить об экологической составляющей, то в некоторых частях общей экологической картины подсчет убытков станет возможным спустя десятки лет, ведь именно в такой период времени мы будем ощущать на себе последствия этой катастрофы", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Одним из главных последствий взрыва РФ Каховской ГЭС является фактическое уничтожение национального природного парка "Нижнеднепровский", говорит эксперт. Он пояснил, что эта территория с уникальной экосистемой, растительностью и всеми ее обитателями, которая находилась под охраной государства, перестала существовать.

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"Сравнить последствия этой техногенной катастрофы можно с масштабным пожаром или использованием ядерного оружия, ведь фактически речь идет не только об уничтожении живых организмов, но и об уничтожении ландшафта. И именно ландшафт в данной части течения Днепра был уникальным. Это только то, что касается национального природного парка, который теперь полностью смыт и уничтожен", — пояснил биолог.

Он напомнил, что Каховское водохранилище было громадным водоемом, и за почти 100 лет там были сформированы новые биоценозы, новые живые организмы, которые приспособились к данному типу климата. То есть по берегам этого водоема уже успела сложиться соответствующая лесистость, хотя ранее это была степная зона.

Ситуация будет развиваться в противоположном направлении, ведь в первую очередь, это грозит гибелью большого количества живых биоресурсов, а подрыв дамбы вызовет их массовую гибель и соответствующую эпидемиологическую ситуацию, предупредил собеседник.

Кто такой Владислав Балинский Владислав Балинский - химик, биолог, одесский экоактивист. Глава общественной организации "Зеленый лист", которая защищает зеленые зоны Одессы от застройки. Был в числе экспертов "группы 2 мая", занимавшейся расследованием пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Также выступал за снос памятника Екатерине ІІ в Одессе.

"Фактически, дно водохранилища без воды представляет собой накопленные в большом количестве частицы ила, как его еще называют — сапропель. Он достаточно опасный, потому что за это время в нем накопилось большое количество химических соединений, прежде всего солей тяжелых металлов. Его нельзя использовать в сельскохозяйственных целях в качестве удобрения, как это предполагалось. Сапропель залегает на достаточно большую глубину — в некоторых местах речь идет о метрах. Это достаточно зыбкая болотистая почва, которую нельзя ни удалить, ни утилизировать. Высыхая, все это будет превращаться в безжизненную пустыню, растрескиваться и дальше возможно возникновение пылевых бурь. Потому что частицы мелкодисперсные, их может поднимать ветер и разносить вместе с химическими загрязнителями", — добавил Балинский.

Уничтожение РФ Каховской ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

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