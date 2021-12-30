Янукович вспомнил о своем президентстве и "пошел войной" на Раду

Виктор Янукович / Reuters

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде Украины.

Предметом иска является признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий главы государства в 2014 году, рассказала постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат Ольга Совгиря в своем Телеграмм-канале.

"Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В.Ф. к Верховной Раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины", - написала она.

Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента.

Также Совгиря сообщила, что в определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является Ростов-на-Дону (Российская Федерация).

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Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 февраля 2022 года на 10:15.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рсследование о резиденции Межигорье завершено. Теперь она передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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