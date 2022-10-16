"Ярость недофюрера": дипломат пояснил, что толкнуло Путина массированно бить ракетами по Украине

Дипломат пояснил, что толкнуло Путина массированно бить ракетами по Украине / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в интервью Главреду, что недавние (10 октября) массированные удары русских оккупантов по объектам в Украине вызваны чувством ярости, которое переполняет русского диктатора Владимира Путина.

"Это месть за то, что наши героические Вооруженные силы выбросили оккупантов с Харьковщины, продвинулись на юге почти до Херсона, держат оборону и не дают россиянам атаковать Донецкую область. То есть это ярость, которая переполняет недофюрера, и он готов отвечать тем способом, который он продемонстрировал утром 10 октября. Но это ответ, который мы хорошо знаем и на который мы дадим свой, не менее для него болезненный", ‒ говорит дипломат.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.

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