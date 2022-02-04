Youtube удалил каналы Перший незалежний и UkrLive, но они уже создали новые аккаунты

После блокировки в Youtube появились новые каналы подсанкционных СМИ.
Видеохостинг YouTube заблокировал вещание телеканалов UkrLive и Перший Незалежний, которые попали под санкции Совета нацбезопасности и обороны. Однако после блокировки и удаления в Youtube появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов с общим количеством подписчиков более 28 тысяч.
Вечером 3 февраля в поиске Youtube видео телеканалов UkrLive и Перший Незалежний еще отображались, а 4 февраля видео уже недоступно.
В частности, при открытии канала Перший Незалежний на экране появляется сообщение "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".
Видео каналов еще выдаются в поиске, но при попытке их открыть - сервис публикует сообщение "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".
Та же ситуация и с Youtube-каналом UkrLive. Видеохостинг выдает предупреждение: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".
Тем не менее посмотреть эфир телеканалов UkrLive и Перший Незалежний все же можно. После их блокировки в Youtube появились новые каналы подсанкционных СМИ. В частности, UkrLive траснлирует эфир на одноименном аккаунте с 19,5 тыс. подписчиков, а Перший незалежний - на Youtube-канале под названием Перший Незалежний Live, на котором более 9,6 тыс. подписчиков.
Отметим, телеканалы UkrLive и Перший Незалежний создавались как альтернатива запрещенным ранее телеканалам 112, NewsOne и ZIK.
Как сообщал Главред, 28 декабря 2021 Зеленский ввел в действие санкции против телеканалов Перший незалежний и UkrLive, которые связывают с нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.
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