На нардепа Заславского напали на заправке: в Слуге народа подтвердили драку

Нардепа Заславского избили на заправке / Facebook/Юрий Заславский

На автозаправке возле села Заричаны в Житомирской области избили народного депутата от Слуги народа Юрия Заславского. Информацию об инциденте подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Об это Евгения Кравчук рассказала в комментарии hromadske.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - уточнила Кравчук.

Она добавила, что Заславский написал заявление в полицию, однако не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства. Драка произошла вечером 5 июня.

Читайте такжеВзрыв и драка с полицией: стало известно о задержанных у офиса МедведчукаНапомним, ранее сообщалось, в Житомирской области в селе Заричаны на заправке ОККО избили нардепа от Слуги народа Юрия Заславского. Об этом сообщило издание Житомир.info со ссылкой на собственные источники в субботу, 6 июня.

По информации, инцидент произошел накануне вечером в пятницу, 5 июня. В драке участвовали два человека. Один из участников драки якобы потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.

"Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии Слуги народа Юрий Заславский. Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства", – сообщало издание.