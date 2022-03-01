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За 20 секунд - минус один танк РФ: ВСУ опубликовало видео

1 марта 2022, 09:20

Кадрами о том, как они уничтожают вражескую бронетехнику, поделились украинские бойцы ВСУ в соцсетях.

ВСУ, военные, война, вторжение
ВСУ уничтожают вражескую бронетехнику / Фото Reuters

Украинские Вооруженные Силы борятся с оккупантами уже несколько дней. Наши защитники делают все, чтобы уничтожить как можно больше военной техники врага.

Кадрами о том, как они уничтожают вражескую бронетехнику, поделились украинские бойцы ВСУ в соцсетях.

На видео показано, как вражеский танк был подбит украинскими защитниками за 20 секунд.

"ВСУ работает", - сказано в сообщении.

Также украинские военные сообщили, что враг перегруппировывается и продолжает наносить сокрушительные ракетные удары. Для нападений на объекты гражданской инфраструктуры оккупанты используют ДРГ.

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Как сообщал Главред, министр обороны Украины Алексей Резников.обстрелы русскими войсками мирных городов показывают, что оккупанты больше не имеют сил воевать с вооруженными украинцами. Враги ведут себя как трусы. И такие действия являются военным преступлением.

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