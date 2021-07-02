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Забрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушек

2 июля 2021, 22:35

ДТП была настолько жуткой, что одной из девушек отрезало голову, которую виновник прятал дома.

Девушке оторвало голову во время аварии / скриншот

Водитель, который на Тернопильщине пятнадцать лет назад сбил насмерть двух девушек, неожиданно сам пришел в полицию и признался в содеянном.

В 2005 году мужчина наехал на подруг, 16 и 17 лет, которые шли по обочине, после аварии он исчез. Тогда 26-летнего налоговика объявили в международный розыск, но пришел он только сейчас.

"Боже, я не могу, я бы тебя сейчас задушила, я бы убила и сама села! Совесть его за пятнадцать лет замучила, совесть?!", — говорят родственники.

Родственники погибших девушек, которым было всего 16 и 17 лет, пришли на этот суд с только что задержанным водителем, чтобы взглянуть ему в глаза и сказать все, что носили в себе все эти годы.

На кладбище могилы девушек рядом, обе в школьных платьях. Одну похоронили сразу после ДТП, а другую позже.

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"Похоронили мы без головы, затем через несколько дней говорят, что голову нашли в Березовице возле ресторана, тогда отдельно делали гроб на голову и затем уже подхоронили в могилу", — говорит тетя погибшей девушки Наталья Гнатюк.

"На какой скорости гнал, что голова в машине оказалась той девочки. И через неделю хоронили голову", — говорит жительница села Петриков Надежда Савченко, пишет ТСН.

Как стало известно, водитель мчался по селу со скоростью 110 километров в час.

Он наехал на девушек, которые шли по обочине. Авто разыскали в другом селе, выяснили — за рулем был 26-летний налоговик.

"Он скрывался в России, мы это все прекрасно знали, все заминалося, деньги платились, а теперь он с курорта приехал обратно в Украину и он хочет снова быть свободным", — говорит сестра погибшей девушки Зоряна Козлюк.

Сейчас полиция отказалась что-либо комментировать по этому делу. Так же отмалчиваются подозреваемый и его адвокат.

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"Досудебное расследование опять же продолжается — этот вопрос так просто не решается, этот вопрос решается в дальнейшем, судом", — говорит прокурор Тернопольской окружной прокуратуры Оксана Соболь.

Однако сдаться беглеца могли заставить и угрызения совести — не исключает психолог.

"Это уже не жизнь, это ад, я должен прятаться, я должен думать, чтобы меня не разоблачили и таким образом, когда человек абсолютно устает от этого всего, он больше уже не может терпеть тех душевных терзаний", — говорит психолог Татьяна Билинская .

На суде подозреваемый действительно вел себя тихо, отвечал однозначно и коротко, сразу согласился на два месяца ареста. Но — так и не прореагировал на отчаянные крики родственников погибших

"Как просто земля носит тебя. Убить ребенка, забрать голову, держать неделю в холодильнике, а потом подбросить!", — говорят в отчаянии родственники.

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Как сообщал Главред, в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

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