Забросали взрывчаткой с дронов: в Энергодаре атаковали захваченное РФ здание СБУ

Ночью дважды во временно оккупированном Энергодаре с дронов было атаковано помещение СБУ.
В ночь на вторник, 12 июля, в захваченном российскими оккупантами Энергодаре Запорожской области украинские защитники атаковали здание СБУ.
В помещение находились военные РФ, данных о жертвах нет, сообщает в Telegram НАЭК Энергоатом.
"Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20 во временно оккупированном Энергодаре из дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России.
Зафиксировано прямое попадание в здание. Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о том, почему российским оккупантам удалось практически без сопротивления захватить Запорожскую атомную электростанцию.
"Энергодар они брали голыми руками", - подчеркнул военный эксперт.
В то же время он обратил внимание на то, что фактически сопротивления защитники Украины там не оказывали, поскольку на тот момент у ВСУ просто не хватало войск.
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