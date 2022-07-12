Забросали взрывчаткой с дронов: в Энергодаре атаковали захваченное РФ здание СБУ

В Энергодаре атаковали захваченное РФ здание СБУ / t.me/energoatom_ua

В ночь на вторник, 12 июля, в захваченном российскими оккупантами Энергодаре Запорожской области украинские защитники атаковали здание СБУ.

В помещение находились военные РФ, данных о жертвах нет, сообщает в Telegram НАЭК Энергоатом.

"Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20 во временно оккупированном Энергодаре из дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России.

Зафиксировано прямое попадание в здание. Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", - говорится в сообщении.

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/ t.me/energoatom_ua

/ t.me/energoatom_ua

/ t.me/energoatom_ua

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о том, почему российским оккупантам удалось практически без сопротивления захватить Запорожскую атомную электростанцию.

"Энергодар они брали голыми руками", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что фактически сопротивления защитники Украины там не оказывали, поскольку на тот момент у ВСУ просто не хватало войск.

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