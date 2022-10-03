УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Задержание закончилось стрельбой: в Черновцах подозреваемый убил полицейскую и ранил копа

3 октября 2022, 19:23

Нацполиция проводила задержание подозреваемого в развращении несовершеннолетних.

Черновцы
В Черновцах произошла перестрелка / molbuk.ua

В Черновцах в понедельник, 3 октября, возле школы №27 на улице Воробкевича произошла стрельба.

В результате погибла девушка-полицейская. На улице Воробкевича перекрыто движение. Там работают правоохранители, пишет molbuk.ua.

"Сейчас идет специальная полицейская операция. Информация о том, что дети находятся в заложниках не соответствует действительности", - отметили в отделе коммуникаций полиции Черновицкой области.

Как уточнил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, Нацполиция проводила задержание подозреваемого в развращении несовершеннолетних.

"1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме", сообщил он.

Новость обновляется.

перестрелки новости Черновцов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:28

Денежный гороскоп на октябрь-2022: когда стоит и не стоит тратить деньги

19:23

Задержание закончилось стрельбой: в Черновцах подозреваемый убил полицейскую и ранил копаВидео

18:59

Россияне ракетным ударом уничтожили больницу под Купянском: есть жертвыФотоВидео

18:49

США готовят превентивный удар по России: Олег Жданов назвал условиеВидео

18:47

Пугачеву в третий раз грубо обругали русские пропагандисты из "Останкино"

Реклама
18:40

Враг отступает: в ВСУ рассказали о продвижении вперед на Южном направленииВидео

18:36

Освобождение Кременной выведет на Сватово и Рубежное, а дальше на Северодонецк с Лисичанском – ВСУВидео

18:18

Тоня Матвиенко рассказала об изменах и интиме с Арсеном Мирзояном по интернету

17:58

В Подмосковье "чмобики" жестко отметелили "дедов"-контрактников: десятки пострадавшихВидео

17:57

Гендиректора Запорожской АЭС вернули из российского плена - МАГАТЭВидео

17:27

Идет зачистка: ВСУ взяли под контроль Боровую на ХарьковщинеВидео

17:24

США изучают сценарий возможного ядерного удара России по Запорожской АЭС – CNNВидео

17:03

"Воет сирена, а все идут на Щекавицу": Jerry Heil переделала самый известный хит ВинникаВидео

16:50

РФ нужно "опустить и изгнать отовсюду": у Зеленского назвали условие завершения войныВидео

16:43

Россию в ближайшие дни ждет большой коллапс: легендарный ученый поделился прогнозомВидео

16:37

Нина Матвиенко рассказала, за что готова лизнуть Бориса ДжонсонаВидео

16:29

"Нам сказали отступать, но вам не говорить": "ЛНРовцы" жалуются на то, что россияне их кинулиВидео

16:24

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

16:19

В Казахстане "опрокинули" Москву: Астана отвергла участие ОДКБ в войне России против УкраиныВидео

15:59

"Стакан всегда наполовину полон": как быстро поднять себе и другим настроениеВидео

Реклама
15:58

"Котел" под Лиманом: окруженцев РФ "покрошили" ВСУ, недобитки прорвались в КременнуюВидео

15:46

Из машиниста - в офицеры: ВСУ "откобзонили" российского оккупанта Алика МелконянаВидео

15:42

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

15:37

Зачем смазывать обувь растительным маслом: простой способ, который спасет от осенней проблемы

15:24

Аннексия захваченных территорий Украины: Госдума ратифицировала "присоединение"

15:21

Что вы увидели первым: тест по картинке определит насколько вы психически сильный человек

15:12

Кадыров пообещал бросить своих несовершеннолетних сыновей на передовую в УкраинуВидео

15:11

Премьера Голосу країни на ТЕТ: Потап рассказал, кто из участниц его команды скоро станет матерьюВидео

15:10

Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и Евросоюз – опросВидео

14:48

Любовный гороскоп на октябрь-2022: когда лучшее время для новых знакомств, примирения и браковВидео

14:26

"Хочу на фронт, на передовую": Потап рассказал, как рвался в ряды ВСУВидео

14:18

Окончательно и бесповоротно: Константин Войтенко развелся с женой после семи лет бракаВидео

14:16

Будущее Путина уже определено, а России предстоит выбор между очищением и распадом – ГУР

14:13

Ядерный удар, водородная бомба и катастрофа для РФ на фронте: Росс назвал самые опасные дни октябряВидео

13:55

Новолуние в октябре 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

13:52

На Херсонщине зенитчики из ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 за 11 млн долларов

13:33

ВСУ уничтожили бурята, который руководил спецназом "ДНР" и 108-м десантно-штурмовым полком РФВидео

13:10

Нанесет ли Путин ядерный удар по Украине: астролог сделал прогнозВидео

13:10

Мощная ТОС Солнцепек войск РФ попала в руки ВСУ и поможет бить оккупантов на поле бояВидео

13:09

ВСУ ликвидировали "потомственного военного" - оккупанта РычаговаВидео

Реклама
13:08

Не только Путин: Подоляк назвал людей, которые руководят войной против УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра 4 октября 2022: Ракам – опасность, Скорпионам – ссоры, Рыбам – разочарование

12:46

"Мы потеряли сына, но очень рады": родители Захарченко заявили, что ради РФ им и сына не жалкоВидео

12:33

Кому нельзя кушать красное мясо: врач рассказал, что будет с организмом

12:25

Защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 на ЗапорожьеВидео

12:24

Как нельзя называть сыновей: мужчины с этими именами - кошмар для своих матерей

12:23

ВСУ освободили херсонское село Михайловка и подняли украинский флаг

12:18

Новый бойфренд Нади Дорофеевой засветил ее голое фото

12:08

"По ошибке" призвали половину мобилизованных: в РФ разгорелся скандалВидео

11:58

Кулеба о заявлениях Путина: на "полезных идиотов" на Западе у главы Кремля надежды больше нетВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять