Задержание закончилось стрельбой: в Черновцах подозреваемый убил полицейскую и ранил копа

В Черновцах произошла перестрелка / molbuk.ua

В Черновцах в понедельник, 3 октября, возле школы №27 на улице Воробкевича произошла стрельба.

В результате погибла девушка-полицейская. На улице Воробкевича перекрыто движение. Там работают правоохранители, пишет molbuk.ua.

"Сейчас идет специальная полицейская операция. Информация о том, что дети находятся в заложниках не соответствует действительности", - отметили в отделе коммуникаций полиции Черновицкой области.

Как уточнил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, Нацполиция проводила задержание подозреваемого в развращении несовершеннолетних.

"1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме", сообщил он.

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