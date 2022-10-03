Задержание закончилось стрельбой: в Черновцах подозреваемый убил полицейскую и ранил копа

Нацполиция проводила задержание подозреваемого в развращении несовершеннолетних.
В Черновцах в понедельник, 3 октября, возле школы №27 на улице Воробкевича произошла стрельба.
В результате погибла девушка-полицейская. На улице Воробкевича перекрыто движение. Там работают правоохранители, пишет molbuk.ua.
"Сейчас идет специальная полицейская операция. Информация о том, что дети находятся в заложниках не соответствует действительности", - отметили в отделе коммуникаций полиции Черновицкой области.
Как уточнил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, Нацполиция проводила задержание подозреваемого в развращении несовершеннолетних.
"1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме", сообщил он.
Новость обновляется.
Автор: Алексей Тесля