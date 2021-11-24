На Виннитчине молодого педагога задержали за развращение учеников / Нацполиция по Винницкой области

В Винницкой области 24-летнего учителя молодого учителя заподозрили в развращении несовершеннолетних. Мужчину задержали и поместили в следственный изолятор. Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

По информации правоохранителей, 24-летний педагог, сотрудник одного из учебных заведений региона, подозревается в развращении и домогательстве к несовершеннолетним ученикам. По версии следствия, развратные действия преподаватель совершал и при личном общении, и во время переписки в мессенджерах. В результате пострадали несколько детей.

По месту жительства и работы фигуранта были проведены обыски, по результатам которых изъяты мобильный телефон и компьютерная техника.

Далее, учителя 23 ноября задержали и поместили в следственный изолятор. Его подозревают в развращении несовершеннолетних (части 2 статьи 156 Уголовного кодекса) и домогательстве к ребенку для сексуальных целей (части 3 статьи 156-1 Уголовного кодекса). Санкции статей предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет.

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Напомним, ранее в Виннице полиция заподозрила учительницу в развращении школьника.

По данным копров, речь идет о нескольких случаях, которые длились в течение 2018-2019 годов.