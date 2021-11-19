"Могу быть у тебя первым": во Львове таксист цеплялся к несовершеннолетней пассажирке

Во Львове таксист делал ребенку непристойные предложения / depositphotos

К сожалению, случаи, когда таксисты нарушают правила и нормы, не единичные. Об очередном случае, теперь уже во Львове сообщила мама ребенка в соцсети. Однако, когда сообщение получило огласку, его удалили.

"Ты просто не знакома еще с такими старшими мужчинами, я могу быть у тебя первым". Такое предложение услышала дочь", – рассказала для "Еспресо. Захід" мама девочки Галина Кравцова. По ее словам, мужчина работал водителем такси в компании Bolt, ему 49 лет, у него есть дети и внуки.

"Дочери 16 лет. Перед тем, как обратиться в полицию, я позвонила на "горячую линию" города, потому что не знала, будет ли полиция рассматривать эту ситуацию. Потому что ни фото, ни видеодоказательств не было", – добавила мама пассажирки.

Девушка в тот момент не сориентировалась, что надо снимать все на видео. Она лишь думала, как можно скорее выйти из авто. "Она была очень испугана. Единственное доказательство – лишь то, что на следующий день он написал ей в вайбер", – заметила Кравцова.

Сообщение женщины уже удалил фейсбук / Фото "Еспресо"

Девушка вызвала такси, чтобы доехать от "Ашана" на улице Стрыйской до центра Львова. Там она заказала фотосессию. По словам ее мамы, это был немалый путь и поэтому она молча слушала глупости вроде "тебя на фотосессии не только пофотографируют", "я сам тебя сфотографирую". По словам водителя, он не впервые уже предлагает массаж девочкам, и какие-то уже на него пожаловались, за что компания Bolt на день его заблокировала.

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По словам матери пассажирки, после публикации сообщения об этом инциденте водитель писал ей на личную страницу и говорил, что не видит в своих действиях ничего плохого. Мужчина отметил, что он – "нормальный, имеет детей и внуков". По его словам, на следующий день после поездки он предлагал девушке массаж "просто по-человечески".

Женщина пожаловалась на водителя​ / Фото "Еспресо"

По словам женщины, этот случай произошел в воскресенье, 31 октября, а уже во вторник она пошла в полицию. Женщина рассказывает, что сначала сомневалась, правильно ли это решение, потому что не знала, отреагирует ли полиция на такую ситуацию. Но ее поняли и сказали, что о таких вещах надо сообщать.

Мама девочки обратилась в участок на улице Чупрынки. Там ей сказали, что поскольку водитель не совершал никаких физических действий, с ним могут только пообщаться. "Мне это и было нужно, потому что как я буду с ним говорить? Это не имеет смысла, а когда говорит полиция – то уже по-другому", – рассказала женщина.

Также она пожаловалась в службу такси. Там ответили, что будут сотрудничать с полицией, если потребуется, а также будут предоставлять всю информацию. По словам женщины, Bolt уже блокировал этого водителя на год.

"Очевидно, Bolt на год просто так не заблокировал, наверное уже были прецеденты", – добавила Кравцова.

Женщина подытожила, что написала свое сообщение для того, чтобы предупредить людей, у которых есть дети, что поездки могут быть опасными, поэтому надо быть осмотрительными

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Ранее сообщалось, что водитель одной из служб такси во Львове напугал 11 летнюю девочку из-за того, что начал везти ее в неизвестном направлении. От страха девочка выпрыгнула из авто на ходу.

Впоследствии было опубликовано видео, на котором неравнодушные разговаривают с водителем такси. Мужчина рассказал, что он не слышал, что девочка ему говорила о том, что он не туда ехал. Также таксист сказал, что он не понял, почему девочка убежала.