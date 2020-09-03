"Заедать Новичок рафаэлкой": жена Навального рассказала о его отравлении

Юлия и Алексей Навальный с детьми / Instagram

Юлия Навальная, супруга недавно отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, сделала первую за долгое время запись на своей странице в социальной сети Instagram.

В посте она прокомментировала вчерашнее сообщение правительства ФРГ о том, что у Алексея Навального в организме нашли следы нервно-паралитического газа из группы Новичок.

Юлия намекнула, что отравление супруга − дело рук российских властей.

"Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его Instagram тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим новичком, заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они не стояли со свечкой на Пасху в храме", − написала Навальная.

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Напомним, днем среду, 2 сентября, в правительстве ФРГ сделали громкое заявление по поводу отравлении российского оппозиционера Алексея Навального (которого сейчас лечат в клинике Шарите в Берлине). Немецкие чиновники отметили, что сотрудники лаборатории Бундесвера (вооруженных силы Федеративной Республики Германия) нашли в организме Навального следы яда из группы веществ Новичок.

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Навальный быстро впал в кому.

В субботу, 22 августа, оппозиционера перевезли в Берлин для лечения в клинике Шарите, где он и находится до сих пор в тяжелом состоянии.