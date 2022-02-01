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"Заходишь в ресторан, а там - все одинаковые": хирург рассказал, как изменились стандарты красоты

1 февраля 2022, 02:08
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Не очень хорошо, что люди перекраивают свою внешность "под одну гребенку". Но в последнее время девушки стали понимать, что доктор должен быть художником.

Дмитрий Слоссер
Дмитрий Слоссер / Фото УНИАН

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, как изменились стандарты красоты и как они формируются.

Одно время женщины часто делали себе большую грудь, бразильские ягодицы, "губы-вареники". Образы идеала внешности в основном навязывают СМИ, причем не всегда справедливо, так как потребитель видит уже отфотошопленный образ.

"Ведь ни одна звезда не обнародует свои реальные фотографии. На этих кадрах все продумано: свет, макияж, фотошоп. То есть в реальной жизни люди так не выглядят. Но, тем не менее, образы навязываются, и люди, сочтя это красивым, начинают к ним стремиться", - сказал Слоссер.

По словам хирурга, не очень хорошо, что люди перекраивают свою внешность "под одну гребенку".

"Иногда заходишь в ресторан, а там сидят все одинаковые, словно клоны: одинаковые носы, одинаковые губы и т.д. Варианта два – либо все пытались воссоздать один образ, либо работал один доктор", - отметил хирург.

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Слоссер добавил: украинские девушки понимают, что нужно, чтобы доктор был в первую очередь художником, должен иметь вкус и должен быть способным подобрать индивидуальный образ, который будет подходить к чертам лица.

Читайте такжеПластический хирург рассказал, какие операции самые популярные среди украинок"Например, если широкие скулы или широко расположенные глаза, то нельзя делать совсем маленький и узкий нос, потому что это будет непропорционально. Отдельно носик будет выглядеть идеально, но нужно же смотреть на общую картину", - объяснил врач.

По его словам, в последние годы люди стали стремиться к более спортивным фигурам. Спрос на очень большую грудь снизился. Больше внимания женщины стали уделять ягодицам. А главное – наметился тренд и спрос на естественность.

"То есть люди хотят, чтобы благодаря пластической хирургии пропорции улучшились, но не менялись кардинально. Для меня лучший комплимент, когда пациентка говорит, что видит изменения и психологически лучше себя чувствует, но люди, которые ее знают, не замечают, что была сделана пластическая операция, а спрашивают, где она так хорошо отдохнула, посвежела и похорошела. Если заметен след пластической операции – это минус. Нужно делать так, чтобы человек выглядел моложе и красивее, но никто не замечал, что была пластическая операция", - резюмировал Дмитрий Слоссер.

Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер назвал самый удачный и самый провальный пример применения пластической хирургии среди звезд Голливуда.

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