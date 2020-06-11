УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба категорично высказался об изменении закона об образовании в угоду Венгрии

11 июня 2020, 23:41

В МИД не намерены идти на уступки Будапешту.

Кулеба
Кулеба утверждает, что Венгрия не сможет диктовать Украине условия в сфере образования / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба однозначно заявил, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании и идти с Венгрией в этом вопросе на компромисс.

В эфире программы Право на власть дипломат подчеркнул, что будут учтены лишь поправки, внесенные решением Венецианской комиссии.

"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, провозглашенные к закону об образовании". Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школыПо словам Кулебы, в законе об образовании все четко прописано и вносить изменения в угоду соседям Украина никогда не будет.

"Мы говорим, что мы можем найти понимание, как мы будем имплементировать этот закон сбалансировано, но принципы, заложенные в законе об образовании, мы не будем изменять в угоду кому-то из наших соседей", - добавил министр.

Как ранее сообщалось, Кулеба заявил, что ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области, иначе это будет расценено, как вмешательство во внутренние дела нашего государства.

Напомним, по словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба категорично высказался об изменении закона об образовании в угоду Венгрии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
Змеевик: какой сегодня праздник 12 июня и что нельзя делать
11 июня, четверг
23:41
Кулеба категорично высказался об изменении закона об образовании в угоду Венгрии
23:19
В Минске встретились делегации ТКГ Украины и России: результаты
23:13
Полиция приняла решение по делу Ефремова о распространении наркотиков
23:01
Ляшко пояснил антирекорд по коронавирусу в Украине
22:34
Новый альбом и коллаборация - что за ВечерИночка у Веры Брежневой Видео
22:33
В Киеве временно приостановят бесплатный проезд для ветеранов АТО
22:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июня: карьерный взлет, приключения и обманы Видео
22:29
Катя Осадчая поразила красотой на откровенном фото
22:28
В Киеве коронавирус обнаружили у работников ресторанов
22:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 11 июня
21:38
Стало известно, когда Египет откроется для туристов после пандемии
21:35
"Все зависит от нас": Минздрав оценил вероятность второй волны коронавируса
21:11
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
21:05
Врач пояснила, как защититься от коронавируса во время жары
20:50
Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины
20:38
В ЕС назвали важные условия для открытия границ украинцам
20:07
В США завершили испытания ядерной бомбы B61-12: зрелищное видео Видео
20:04
В Раде ошарашили истинной причиной переноса открытия кинотеатров
19:54
Дело Стерненко: названы дата и время заседания суда Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять