Кулеба категорично высказался об изменении закона об образовании в угоду Венгрии

Кулеба утверждает, что Венгрия не сможет диктовать Украине условия в сфере образования / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба однозначно заявил, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании и идти с Венгрией в этом вопросе на компромисс.

В эфире программы Право на власть дипломат подчеркнул, что будут учтены лишь поправки, внесенные решением Венецианской комиссии.

"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, провозглашенные к закону об образовании". Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школыПо словам Кулебы, в законе об образовании все четко прописано и вносить изменения в угоду соседям Украина никогда не будет.

"Мы говорим, что мы можем найти понимание, как мы будем имплементировать этот закон сбалансировано, но принципы, заложенные в законе об образовании, мы не будем изменять в угоду кому-то из наших соседей", - добавил министр.

Как ранее сообщалось, Кулеба заявил, что ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области, иначе это будет расценено, как вмешательство во внутренние дела нашего государства.

Напомним, по словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.