Закрытие границ ЕС для украинцев: в МИД разъяснили ситуацию

Принятие решения ЕС об исключении Украины из "зеленого" списка не отменяет безвиз / ua.depositphotos.com

Европейский Союз пока что не принимал решение об исключении Украины из "зеленого" списка безопасных стран. Однако в случае роста показателей заболеваемости коронавирусом в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять поездки в Евросоюз, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, Брюссель просматривает список стран каждые две недели и корректирует его в зависимости от развития эпидемической ситуации.

Николенко отметил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине. Так, за последние недели ЕС уже существенно сократил перечень стран из "зеленой зоны".

При этом представитель МИД акцентировал внимание на том, что принятие решения ЕС об исключении Украины из "зеленого" списка не отменяет безвизовый режим, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению COVID-19.

Читайте такжеВ Еврокомиссии поставили точку в слухах об отмене безвизового режима с Украиной"Решение может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится", - сказал Николенко.

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Он пояснил, что в случае исключения из безопасного списка Евросоюз не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию государствам-членам ЕС. Вместе с тем, окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого" списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ как в прошлом году", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну Евросоюза и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины по ссылке https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Карта обновляется в режиме реального времени.

Как сообщал Главред, многие страны закрылись для туристов, некоторые впускают только при наличии COVID-сертификатов. Впрочем, тех, кто сделал антиковидную прививку, это практически не касается. Они еще могут отдохнуть, и выбор в этом довольно широкий. В частности, туристов с отрицательным тестом или сертификатом о вакцинации принимают в ряде стран. Подробнее читайте тут.